Juventus-Fiorentina 0-3 Diretta In gol Vlahovic | Alex Sandro autogol e Caceres

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! Vincere per chiudere l’anno con altri 3 punti! ?? Forza ragazzi, #FINOALLAFINE! ?? LIVE MATC… - FOXSoccer : 81': Juventus 0-3 Fiorentina ?? - juventusfc : Meno 1??a #JuveFiorentina! Allenamento mattutino per i bianconeri ??? - vannisantoni : RT @Laura_Bennati: Fiorentina 3 a Juventus 0 Ha segnato anche Caceres, ora moio. #JuveFiorentina - AndrePierrr : RT @Luca_ST8: JUVENTUS 0-3 FIORENTINA GODOOOOOO -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Fiorentina

Succede di tutto nel corso del secondo tempo di Juventus-Fiorentina, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Bernardeschi recrimina per un fallo subito da D ...E poi voglio ricordare anche Sergio Mascheroni”. La Juve non vuole fermarsi e, dopo aver vinto e convinto sul campo del Parma, ha un gran voglia di ripetersi contro la Fiorentina nel secondo match di ...