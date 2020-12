Il re del Natale? Il panettone, secondo la ricetta di Iginio Massari (Di martedì 22 dicembre 2020) E’ il dolce di Natale italiano per eccellenza, ricco e soffice piace a grandi e piccini. Il panettone classico è il re delle feste e Iginio Massari ci insegna a prepararlo in casa. Il panettone è un dolce che non manca mai sulle tavole degli italiani nel corso delle festività natalizie. Grande dibattito esiste ancora L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020) E’ il dolce diitaliano per eccellenza, ricco e soffice piace a grandi e piccini. Ilclassico è il re delle feste eci insegna a prepararlo in casa. Ilè un dolce che non manca mai sulle tavole degli italiani nel corso delle festività natalizie. Grande dibattito esiste ancora L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

juventusfc : Anche quest’anno i bianconeri non hanno mancato l’appuntamento per gli auguri di Natale (con tanto di interviste ??)… - Fontana3Lorenzo : ?? Mozzate le mani della statua della Madonna a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona! L'odio verso i simboli… - NicolaPorro : Tocca a noi tenera accesa la fiammella del dissenso: lo Stato non ha diritto, nemmeno nel nome della profilassi, di… - chiccodigrano : Il mistero del Natale “Quando i giorni si fanno sempre più corti, quando in un normale inverno incominciano a cader… - TutankhatonEdit : RT @vitalbaa: Caro @MicheleGubitosa, ha ragione, distanziarsi è la prima arma contro il Covid. Ma non si sapeva già il 3 dicembre, data de… -