Ghost of Tsushima è il Game of the Year 2020 per gli sviluppatori giapponesi! (Di martedì 22 dicembre 2020) Con la fine del 2020 stiamo inevitabilmente assistendo ai classici Game of the Year, ai premi per i migliori giochi di quest'annata che almeno dal punto di vista videoludico ci ha sicuramente regalato diverse soddisfazioni. In questo caso parliamo di un premio molto ambito che raccoglie i voti di sviluppatori e celebrità giapponesi. Il classico sondaggio di Famitsu ha raccolto i voti di 132 persone di spicco dell'industria del Sol Levante fino ad arrivare a una top 5 davvero molto interessante. Alla fine lo scettro va a Ghost of Tsushima, l'esclusiva PS4 realizzata da Sucker Punch che ha resistito all'assalto di grandi nomi come Animal Crossing e Final Fantasy. Assente, tra i giochi più premiati di questi tempi, The Last of Us: Parte II ed Hades, due titoli che evidentemente non hanno ... Leggi su eurogamer (Di martedì 22 dicembre 2020) Con la fine delstiamo inevitabilmente assistendo ai classiciof the, ai premi per i migliori giochi di quest'annata che almeno dal punto di vista videoludico ci ha sicuramente regalato diverse soddisfazioni. In questo caso parliamo di un premio molto ambito che raccoglie i voti die celebrità giapponesi. Il classico sondaggio di Famitsu ha raccolto i voti di 132 persone di spicco dell'industria del Sol Levante fino ad arrivare a una top 5 davvero molto interessante. Alla fine lo scettro va aof, l'esclusiva PS4 realizzata da Sucker Punch che ha resistito all'assalto di grandi nomi come Animal Crossing e Final Fantasy. Assente, tra i giochi più premiati di questi tempi, The Last of Us: Parte II ed Hades, due titoli che evidentemente non hanno ...

Eurogamer_it : Ghost of Tsushima è il gioco dell'anno per gli sviluppatori giapponesi! #GhostofTsushima - retrolukas79 : RT @IGNitalia: Famitsu svela la Top 5 dei migliori titoli del 2020 e premia un titolo occidentale, #GhostofTsushima. Nella classifica solo… - GamingToday4 : Ghost of Tsushima è il GOTY 2020 degli sviluppatori giapponesi - IGNitalia : Famitsu svela la Top 5 dei migliori titoli del 2020 e premia un titolo occidentale, #GhostofTsushima. Nella classif… - Multiplayerit : Ghost of Tsushima è il GOTY 2020 degli sviluppatori giapponesi -