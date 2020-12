GF Vip, Stefania Orlando si ‘vendica’ con Samantha De Grenet a colpi di nomination (Di martedì 22 dicembre 2020) La showgirl ha deciso di nominare la collega Samantha De Grenet. Una sorta di vendetta contro l’episodio che le ha viste protagoniste La showgirl ha meditato la vendetta contro Samantha De Grenet, utilizzando come motivazione, la stessa che aveva usato la collega quando non l’ha saltata con l’immunità. Le parole di Samantha De Grenet posta davanti ad una scelta tra vari concorrenti erano state: “Largo ai giovani”, mandando una frecciatina alla donna che si era risentita per le sue parole. Parole che Stefania non ha mandato giù appunto e ne era scaturita una discussione nei giorni scorsi, poi chiarita ma, a quanto pare, non completamente, visto che Stefania ha scelto di nominarla nel corso della puntata di ieri sera. Leggi anche–> Live non è la ... Leggi su 361magazine (Di martedì 22 dicembre 2020) La showgirl ha deciso di nominare la collegaDe. Una sorta di vendetta contro l’episodio che le ha viste protagoniste La showgirl ha meditato la vendetta controDe, utilizzando come motivazione, la stessa che aveva usato la collega quando non l’ha saltata con l’immunità. Le parole diDeposta davanti ad una scelta tra vari concorrenti erano state: “Largo ai giovani”, mandando una frecciatina alla donna che si era risentita per le sue parole. Parole chenon ha mandato giù appunto e ne era scaturita una discussione nei giorni scorsi, poi chiarita ma, a quanto pare, non completamente, visto cheha scelto di nominarla nel corso della puntata di ieri sera. Leggi anche–> Live non è la ...

infoitcultura : GF Vip, Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi: di nuovo amici? Ecco la verità - infoitcultura : Gf Vip, Stefania Orlando contro Samantha: “Parac***a” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, 'parac***a come te'. Nella notte la rissa tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet - ludo2568 : RT @Kaptainvin_12: Tutti i Vip: E allora? Volendo sapere quanto successo in confessionale. Stefania: 'Ci sono cose che non possiamo dire'.… - Kaptainvin_12 : Tutti i Vip: E allora? Volendo sapere quanto successo in confessionale. Stefania: 'Ci sono cose che non possiamo di… -