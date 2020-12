Firenze, fermata una donna per i cadaveri fatti a pezzi e trovati in quattro valige (Di martedì 22 dicembre 2020) C’è un fermo per il caso dei cadaveri trovati a pezzi in alcune valige a Firenze. Si tratta della ex fidanzata del figlio di Sheptim e Teuta Pasho, la coppia di coniugi albanesi che erano scomparsi 5 anni fa. I carabinieri hanno eseguito il provvedimento emesso dal pubblico ministero a carico della donna, 36 anni, albanese anche lei, con precedenti, la quale all’epoca della sparizione dei due, era la convivente di Taulant Pasho. La donna è accusata di omicidio, occultamento e vilipendio dei cadaveri dei due coniugi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) C’è un fermo per il caso deiin alcune. Si tratta della ex fidanzata del figlio di Sheptim e Teuta Pasho, la coppia di coniugi albanesi che erano scomparsi 5 anni fa. I carabinieri hanno eseguito il provvedimento emesso dal pubblico ministero a carico della, 36 anni, albanese anche lei, con precedenti, la quale all’epoca della sparizione dei due, era la convivente di Taulant Pasho. Laè accusata di omicidio, occultamento e vilipendio deidei due coniugi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

PalermoToday : Una donna fermata nel giallo dei cadaveri nelle valigie a Firenze - Today_it : Una donna fermata nel giallo dei cadaveri nelle valigie a Firenze - angiuoniluigi : RT @repubblica: Giallo delle valigie: fermata per omicidio la ex fidanzata del figlio [aggiornamento delle 07:52] - rep_firenze : Giallo delle valigie: fermata per omicidio la ex fidanzata del figlio [di Luca Serranò] [aggiornamento delle 08:08] - fattoquotidiano : Firenze, fermata una donna per i cadaveri fatti a pezzi e trovati in più valige -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze fermata Firenze, fermata una donna per i cadaveri fatti a pezzi e trovati in quattro valige Il Fatto Quotidiano Giallo delle valigie: fermata per omicidio la ex fidanzata del figlio

E' stata fermata la ex fidanzata di Taulant, il figlio in carcere dei coniugi albanesi uccisi, smembrati e abbandonati in quattro valigie negli orti tra il carcere di Sollicciano di Firenze e la ...

Cadaveri nelle valigie, arrestata convivente del figlio dei Pasho

DUPLICE OMICIDIO DEI CONIUGI ALBANESI RINVENUTI SMEMBRATI ALL'INTERNO DI QUATTRO VALIGIE - Eseguito un decreto di fermo del PM a carico di una donna albanese 36enne. I Carabinieri del Comando ...

E' stata fermata la ex fidanzata di Taulant, il figlio in carcere dei coniugi albanesi uccisi, smembrati e abbandonati in quattro valigie negli orti tra il carcere di Sollicciano di Firenze e la ...DUPLICE OMICIDIO DEI CONIUGI ALBANESI RINVENUTI SMEMBRATI ALL'INTERNO DI QUATTRO VALIGIE - Eseguito un decreto di fermo del PM a carico di una donna albanese 36enne. I Carabinieri del Comando ...