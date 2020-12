(Di martedì 22 dicembre 2020) Non smette di far discutere l'ormai famosodi italiano sostenuto da Luisall'Università per Stranieri di Perugia lo scorso 17 settembre, finito nel mirinoProcura che indaga su possibili irregolarità che avrebbero favorito il giocatore nell'ottica dell'ottenimentocittadinanza e del passaporto italiano allo scopo di trasferirsi a giocare nel nostro Paese.Secondo quanto riporta Il Giornale, sarebbero state svelate anche le'incriminate' pronunciate dall'attaccante uruguaiano nel giornoprova ritenuta "farsa".: le parole dicommissionecaption id="attachment 1063819" align="alignnone" width="607"(screenshot ...

ZZiliani : RICHIESTA URGENTE “Cara @FIGC, i giornali pubblicano i particolari della confessione di #Suarez e le sue risposte a… - tancredipalmeri : BOMBA! Suarez avrebbe dichiarato ai giudici di aver firmato un contratto preliminare con la Juventus a fine agosto,… - ZZiliani : A fine agosto #Suarez firma un preliminare con la #Juventus Juve e Università organizzano l’esame truccato Una spia… - ItaSportPress : Esame Suarez, le frasi della 'prova farsa' e le risposte del Pistolero - - infoitsport : Esame Suarez, spunta il dialogo del suo esame farsa: “A 15 anni cominciare a giocare” -

Ultime Notizie dalla rete : Esame Suarez

Non smette di far discutere l’ormai famoso esame di italiano sostenuto da Luis Suarez all’Università per Stranieri di Perugia lo scorso 17 settembre, finito nel mirino della Procura che indaga su poss ...Suarez -Ne parla nel suo editoriale per il suo editoriale il giornalista del Corriere della Sera Mario Sconcerti. Questo un piccolo estratto. “Sul campionato sta ormai pesando l’esame inganno di Suare ...