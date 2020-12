Eriksen è il giocatore con più presenze del 2020 (e Conte se la ride) (Di martedì 22 dicembre 2020) Antonio Conte ora ha una risposta prontissima da dare al prossimo che gli chiede perché non fa giocare Eriksen: “ma come, è il giocatore con più presenze nel 2020! Lo dice il CIES”. Ed è vero. Proprio il giocatore dell’Inter più maltrattato dal tecnico – al centro di una curiosa spaccatura tra i tifosi che lo adorano nonostante tutto – risulta essere il giocatore più impiegato in assoluto nel corso dell’anno solare, secondo il CIES Football Observatory. In questa speciale classifica che Conteggia solo i gettoni di presenza Eriksen ha totalizzato ben 54 presenze tra club e Nazionale. Un dato che in verità sottolinea proprio il “maltrattamento” di Conte, che lo ha praticamente messo in campo sempre per ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 dicembre 2020) Antonioora ha una risposta prontissima da dare al prossimo che gli chiede perché non fa giocare: “ma come, è ilcon piùnel! Lo dice il CIES”. Ed è vero. Proprio ildell’Inter più maltrattato dal tecnico – al centro di una curiosa spaccatura tra i tifosi che lo adorano nonostante tutto – risulta essere ilpiù impiegato in assoluto nel corso dell’anno solare, secondo il CIES Football Observatory. In questa speciale classifica cheggia solo i gettoni di presenzaha totalizzato ben 54tra club e Nazionale. Un dato che in verità sottolinea proprio il “maltrattamento” di, che lo ha praticamente messo in campo sempre per ...

