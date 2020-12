Elettra Lamborghini sempre più sola? La frecciata non passa inosservata (Di martedì 22 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Elettra Lamborghini è sempre più sola? L’indizio arriva dalle storie Instagram della sorella Ginevra: la frecciatina non passa inosservata. Elettra Lamborghini è pronta a festeggiare le festività di Natale ma saranno sicuramente diverse dal solito: la frecciata della sorella Ginevra infatti non passa assolutamente inosservata. In molti si sono chiesti se abbiano fatto pace dopo Leggi su youmovies (Di martedì 22 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.più? L’indizio arriva dalle storie Instagram della sorella Ginevra: la frecciatina nonè pronta a festeggiare le festività di Natale ma saranno sicuramente diverse dal solito: ladella sorella Ginevra infatti nonassolutamente. In molti si sono chiesti se abbiano fatto pace dopo

makakog : Dischi femminili italiani più venduti del 2020 (prime stime): 1) Elodie - This is Elodie 2) Elettra Lamborghini -… - AboutSacca : È Febbraio, stai guardando #sanremo e parte “Elettra, Elettra Lamborghini”, sei felice. Tutto va bene. - sarazorziiiiiii : RT @ohcalamityx: IN CHE SENSO ELETTRA LAMBORGHINI AL #GFVIP A CAPODANNO. MAMMA MIA, VOGLIO IMMEDIATAMENTE LA PACE CON TOMMY E LO SPIATTELLA… - DonnaGlamour : Elettra Lamborghini torna a stuzzicare i fan: “Dopo questo 2020 ci vuole…” - QuelleOre : elettra lamborghini ammetto che mi sta diciamo simpatica rispetto alla media dei personaggi italiani però se non… -