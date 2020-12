È morto Dino Molho: da ragazzo sfuggì ai nazisti nascondendosi in una stanza segreta. “Indimenticabile testimone della Shoah” (Di martedì 22 dicembre 2020) Vittima delle persecuzioni razziali fasciste, scampato alla deportazione e alla Shoah dopo essersi nascosto con la sua famiglia in una stanza segreta dell’azienda di famiglia. Dino Molho, 91 anni, è morto oggi nella sua casa di Magenta (Milano). “Indimenticabile testimone della Shoah”, lo ricorda la sezione di Magenta dell’Anpi che ha reso nota sulla propria pagina Facebook la scomparsa di Molho. Tra il febbraio 1944 ed il 28 aprile del 1945 trovò rifugio insieme alla sua famiglia in un nascondiglio nel magazzino della ditta di famiglia a Magenta. Un’esperienza molto simile alla vicenda di Anna Frank: Molho trascorse oltre un anno nascosto in un alloggio segreto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Vittima delle persecuzioni razziali fasciste, scampato alla deportazione e alladopo essersi nascosto con la sua famiglia in unadell’azienda di famiglia., 91 anni, èoggi nella sua casa di Magenta (Milano). “”, lo ricorda la sezione di Magenta dell’Anpi che ha reso nota sulla propria pagina Facebook la scomparsa di. Tra il febbraio 1944 ed il 28 aprile del 1945 trovò rifugio insieme alla sua famiglia in un nascondiglio nel magazzinoditta di famiglia a Magenta. Un’esperienza molto simile alla vicenda di Anna Frank:trascorse oltre un anno nascosto in un alloggio segreto ...

repubblica : Morto Dino Mohlo: a 15 anni scampò alla Shoah nascosto per 13 mesi in una stanza segreta come Anna Frank - Stegosauro : RT @fattoquotidiano: È morto Dino Molho: da ragazzo sfuggì ai nazisti nascondendosi in una stanza segreta. “Indimenticabile testimone della… - fattoquotidiano : È morto Dino Molho: da ragazzo sfuggì ai nazisti nascondendosi in una stanza segreta. “Indimenticabile testimone de… - Diego_Pretini : È morto Dino Molho: da ragazzo sfuggì ai nazisti nascondendosi in una stanza segreta. “Indimenticabile testimone de… - Affaritaliani : Shoah, è morto a 91 anni Dino Molho -