Donzelli | “Il regalo di Pd e M5S agli immigrati | i soli a non pagare tasse saranno i Money Transfer” video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 22 dicembre 2020) Rateizzate, posticipate, ma ugualmente pretese. Sulleil governo non fa scontiitaliani, nonostante la gravissima crisi economica legata alla pandemia. Ma una categoria a cui Pd e M5S hanno deciso di toglierle c’è: i. Vale a dire che, “mentre penalizza e tassa gli italiani che lavorano e fanno circolare il denaro in Italia, il governo toglie leche, a nero, prendono il propri soldi e li mandano all’estero”. A denunciare quest’ennesimo scandalo targato Pd e M5S è stato il deputato di FdI, Giovanni, con un intervento di fuoco nel corso della discussione in aula sulla manovra. Suiuna scelta “vergognosa e criminale” “C’è una sola categoria a cui lo ...