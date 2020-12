DayDreamer: Delusione dei Fan per il nuovo Cambio di Programmazione! (Di martedì 22 dicembre 2020) DayDreamer: la soap opera turca non andrà più in onda quotidianamente a partire dal 21 dicembre come era inizialmente previsto, ma tornerà soltanto dopo le feste con delle importanti novità. Ecco tutti i dettagli… DayDreamer sembra non avere pace e non trovare un posto fisso nei palinsesti di Canale 5. Dopo la notizia arrivata qualche settimana fa che ha fatto molto piacere ai fan, secondo cui la soap opera sarebbe stata trasmessa tutti i giorni durante le festività, ora le cose sono drasticamente cambiate. Ecco quali sono le novità. DayDreamer: la soap non andrà più in onda tutti i giorni durante le feste! Già da novembre, Mediaset aveva previsto ed ufficializzato che DayDreamer, l’amata soap turca che ha come protagonista Can Yaman, sarebbe andata in onda tutti i giorni. Dal 21 dicembre 2020, infatti, Pomeriggio ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 22 dicembre 2020): la soap opera turca non andrà più in onda quotidianamente a partire dal 21 dicembre come era inizialmente previsto, ma tornerà soltanto dopo le feste con delle importanti novità. Ecco tutti i dettagli…sembra non avere pace e non trovare un posto fisso nei palinsesti di Canale 5. Dopo la notizia arrivata qualche settimana fa che ha fatto molto piacere ai fan, secondo cui la soap opera sarebbe stata trasmessa tutti i giorni durante le festività, ora le cose sono drasticamente cambiate. Ecco quali sono le novità.: la soap non andrà più in onda tutti i giorni durante le feste! Già da novembre, Mediaset aveva previsto ed ufficializzato che, l’amata soap turca che ha come protagonista Can Yaman, sarebbe andata in onda tutti i giorni. Dal 21 dicembre 2020, infatti, Pomeriggio ...

patty75443750 : @MariaGr67429100 @degobbidaniela Se vedi in giro ci definiscono Haters perché.. Siamo attaccate ancora ad erkenci o… - Luisa72280405 : RT @Sara37335: Oggi non è Domenica senza #DayDreamer !!!! #Mediaset #Delusione - Sara37335 : Oggi non è Domenica senza #DayDreamer !!!! #Mediaset #Delusione - danyCandem : Non è possibile, Mediaset ora basta. Mettetelo la sera, in prima serata e stop. Non capite che farete tantissimi as… -