Daydreamer anticipazioni: tutti vogliono SANEM! BULUT consiglia a YIGIT di… (Di martedì 22 dicembre 2020) Oltre ad Huma (Ipek Tenolcay), l’editore YIGIT (Utku Ates) potrebbe presto trovare un nuovo alleato per tentare di conquistare Sanem Aydin (Demet Ozdemir), la donna di cui è ossessionato. Nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno, l’uomo intratterrà infatti un legame d’amicizia con il tuttofare BULUT Cevher (Ahmet Olgun Sunaer) che, ad un certo punto, gli consiglierà di farsi avanti con la scrittrice prima che sia troppo tardi. Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: YIGIT infastidito dal ritorno di Can Le anticipazioni indicano che la storyline prenderà il via quando Can Divit (Can Yaman) ritornerà improvvisamente a Istanbul dopo un anno di assenza. Se ci avete letto in precedenza, sapete già che l’ex pubblicitario farà di tutto per dimostrare che è stato proprio ... Leggi su tvsoap (Di martedì 22 dicembre 2020) Oltre ad Huma (Ipek Tenolcay), l’editore(Utku Ates) potrebbe presto trovare un nuovo alleato per tentare di conquistare Sanem Aydin (Demet Ozdemir), la donna di cui è ossessionato. Nelle prossime puntate italiane di– Le Ali del Sogno, l’uomo intratterrà infatti un legame d’amicizia con il tuttofareCevher (Ahmet Olgun Sunaer) che, ad un certo punto, gli consiglierà di farsi avanti con la scrittrice prima che sia troppo tardi.– Le Ali del Sogno, trame:infastidito dal ritorno di Can Leindicano che la storyline prenderà il via quando Can Divit (Can Yaman) ritornerà improvvisamente a Istanbul dopo un anno di assenza. Se ci avete letto in precedenza, sapete già che l’ex pubblicitario farà di tutto per dimostrare che è stato proprio ...

