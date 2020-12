“Chi sarò se non sarò madre?” L’infertilità raccontata da Lena Dunham (Di martedì 22 dicembre 2020) “Chi sarò se non sarò madre?”, con questa frase spiazzante, dura e cruda, ma estremamente autentica Lena Dunham affronta con pathos e verità una delle più drammatiche realtà che coinvolgono il mondo occidentale: L’infertilità. E lo fa partendo proprio dalla sua personale esperienza, rompendo quel labile equilibrio basato sul tacito silenzio e spezzando ogni tabù esistente sull’argomento. La sceneggiatrice e attrice newyorkese, ha scelto di raccontare al mondo della sua esperienza personale, dedicando un post sul suo profilo Instagram alla maternità mancata e impossibile. E lo ha fatto con una semplicità disarmante, lasciando parlare il cuore e tutte quelle emozioni che riguardano lei, in prima persona, e forse tutte quelle donne che vivono la medesima ... Leggi su dilei (Di martedì 22 dicembre 2020) “Chise non?”, con questa frase spiazzante, dura e cruda, ma estremamente autenticaaffronta con pathos e verità una delle più drammatiche realtà che coinvolgono il mondo occidentale:. E lo fa partendo proprio dalla sua personale esperienza, rompendo quel labile equilibrio basato sul tacito silenzio e spezzando ogni tabù esistente sull’argomento. La sceneggiatrice e attrice newyorkese, ha scelto di raccontare al mondo della sua esperienza personale, dedicando un post sul suo profilo Instagram alla maternità mancata e impossibile. E lo ha fatto con una semplicità disarmante, lasciando parlare il cuore e tutte quelle emozioni che riguardano lei, in prima persona, e forse tutte quelle donne che vivono la medesima ...

