Caterina Balivo | gli elogi arrivano da chi non ti aspetti

Leggi su youmovies

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha ricevuto tantissimi. A colpire però è soprattutto chi ha pronunciato queste bellissime parole per lei. ‘Detto Fatto’ è ormai da tanti anni che va in onda su Rai Due e che fa compagnia ai telespettatori nei vari pomeriggi. E se in questo momento alla conduzione del programma c’è Bianca Guaccero, a