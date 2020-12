Bernardini da Conte sulle carceri | premier attento su amnistia e indulto

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 22 dicembre 2020) Quaranta minuti di colloquio, per sottolineare quanto sia urgente prendere provvedimenti contro il sovraffollamento delle. In un momento in cui il Covid è ancora di più pericoloso in posti dove, per definizione, lo spazio è troppo poco e il distanziamento sociale - una delle armi più efficaci contro il virus - impossibile. Rita, presidente di Nessuno Tocchi Caino e Radicale, ha incontrato il presidente del Consiglio per parlare della situazione dei penitenziari. Che il confronto sia stato costruttivo, e che il dialogo sia stato quantomeno aperto, è evidente già da un elemento., che prima di ricevere l’invito di Giuseppe, era in sciopero della fame da 35 giorni, non riprenderà a digiunare. Aveva sospeso l’iniziativa “in segno di fiducia”. E l’apertura del...