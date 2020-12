Benevento, i convocati di Inzaghi: assente Iago Falque (Di martedì 22 dicembre 2020) Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha diramato la sua lista dei convocati in previsione della gara contro l’Udinese Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha diramato la sua lista dei convocati in previsione della gara contro l’Udinese. assente Iago Falque che non ha recuperato in tempo dopo l’infortunio muscolare accusato prima della gara di domenica con il genoa PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. DIFENSORI: Glik, Letizia, Barba, Tuia, Foulon, Pastina. CENTROCAMPISTI: Del Pinto, Dabo, Tello, Viola, Hetemaj, Improta, R. Insigne, Ionita, Schiattarella. ATTACCANTI: Di Serio, Sau, Caprari, Lapadula, Moncini. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Il tecnico delFilippoha diramato la sua lista deiin previsione della gara contro l’Udinese Il tecnico delFilippoha diramato la sua lista deiin previsione della gara contro l’Udinese.che non ha recuperato in tempo dopo l’infortunio muscolare accusato prima della gara di domenica con il genoa PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. DIFENSORI: Glik, Letizia, Barba, Tuia, Foulon, Pastina. CENTROCAMPISTI: Del Pinto, Dabo, Tello, Viola, Hetemaj, Improta, R. Insigne, Ionita, Schiattarella. ATTACCANTI: Di Serio, Sau, Caprari, Lapadula, Moncini. Leggi su Calcionews24.com

