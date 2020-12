Banda tenta colpo in hotel Miss Universo | custode li mette in fuga

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 dicembre 2020) Roma – Paura questa notte nell’di via Santuario Regina degli Apostoli in zona San Paolo a Roma, dove si era appena conclusa la finale diUniverse Italy 2020. Erano circa le 3.50 del mattino quando sei uomini incappucciati hannoto di fare irruzione per trare il roller cash della struttura alberghiera. La, dopo aver piegato la sbarra di accesso alla struttura, e’ stata pero’ scoperta dal, che ha iniziato a gridare. Nellauno dei banditi ha strattonato violentemente l’uomo per cercare di impedirgli di attirare l’attenzione, per poi mollare la presa e darsi alla. I sei sono quindi saliti a bordo di un’auto station wagon di colore scuro e sono fuggiti a mani vuote. Nessuna conseguenza per il ...