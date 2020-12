Bambin Gesù, gemelle siamesi separate in piena pandemia (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma – “Il sorriso delle gemelline di Bangui e’ il piu’ bel dono di Natale che l’Ospedale potesse ricevere”. A 7 mesi dall’ intervento di separazione eseguito all’ospedale pediatrico Bambino Gesu’ di Roma, Ervina e Prefina, le gemelline centrafricane unite per la testa, stanno bene e crescono come tutte le bimbe della loro eta’.” “Sono pronte a trascorrere il loro ‘Natale in corsia’ con un’allegria contagiosa e tanta voglia di fare nuove conquiste. Grazie al lavoro di medici, infermieri e fisioterapisti, le piccole, due anni e mezzo d’eta’, ora pronunciano le prime parole in italiano e camminano. Perfezionano la tecnica contendendosi girello, la loro automobile per scorrazzare da una parte all’altra del corridoio.” “Ma nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale al Gianicolo, dove vivono da quasi 2 anni vicino alla mamma Hermine, e’ anche tempo di scartare i primi ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma – “Il sorriso delle gemelline di Bangui e’ il piu’ bel dono di Natale che l’Ospedale potesse ricevere”. A 7 mesi dall’ intervento di separazione eseguito all’ospedale pediatricoo Gesu’ di Roma, Ervina e Prefina, le gemelline centrafricane unite per la testa, stanno bene e crescono come tutte le bimbe della loro eta’.” “Sono pronte a trascorrere il loro ‘Natale in corsia’ con un’allegria contagiosa e tanta voglia di fare nuove conquiste. Grazie al lavoro di medici, infermieri e fisioterapisti, le piccole, due anni e mezzo d’eta’, ora pronunciano le prime parole in italiano e camminano. Perfezionano la tecnica contendendosi girello, la loro automobile per scorrazzare da una parte all’altra del corridoio.” “Ma nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale al Gianicolo, dove vivono da quasi 2 anni vicino alla mamma Hermine, e’ anche tempo di scartare i primi ...

