Auto elettriche, una scuola guida dedicata a Vallelunga. L’iniziativa di Nissan e Unasca (Di martedì 22 dicembre 2020) La mobilità a batteria è alle porte. Anzi, è già una realtà. Ma la sia gli Automobilisti di oggi che quelli delle nuove generazioni non hanno molta dimestichezza con la conduzione di veicoli 100% elettrici. Per colmare questa lacuna, Nissan e Unasca (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) hanno deciso di unire le forze e dare vita a corsi di scuola guida che assicurino un percorso sia teorico che pratico in grado di formare i formatori. Già, perché i corsi provvederanno a qualificare i trainer dell’Unasca. Che a loro volta faranno lo stesso con gli oltre tremila istruttori delle scuole guida associate, su tutto il territorio italiano. Entrando nello specifico, la formazione si divide in parte teorica e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) La mobilità a batteria è alle porte. Anzi, è già una realtà. Ma la sia glimobilisti di oggi che quelli delle nuove generazioni non hanno molta dimestichezza con la conduzione di veicoli 100% elettrici. Per colmare questa lacuna,(Unione Nazionalescuole e Studi di Consulenzamobilistica) hanno deciso di unire le forze e dare vita a corsi diche assicurino un percorso sia teorico che pratico in grado di formare i formatori. Già, perché i corsi provvederanno a qualificare i trainer dell’. Che a loro volta faranno lo stesso con gli oltre tremila istruttori delle scuoleassociate, su tutto il territorio italiano. Entrando nello specifico, la formazione si divide in parte teorica e ...

