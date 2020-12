Anche Toni Servillo nel mondo bitcoin, ma è l’ennesima truffa (Di martedì 22 dicembre 2020) Sta circolando l’ennesima catena di questo periodo a tema bitcoin, con Toni Servillo protagonista. Si tratta a conti fatti di una truffa, che segue il trend del 2019, quando ad esempio su queste pagine abbiamo parlato di Jovanotti diventato ricco proprio decisioni strategiche di questo tipo. Ovviamente una fake news, che all’interno di alcuni siti finiti inconsapevolmente nel mirino di questo attacco, alimentano in modo involontario disinformazione. Tali soggetti, infatti, mirano ad ottenere nuovi clienti da far iscrivere al proprio circuito. Toni Servillo investe nel mondo bitcoin, ma è solo una truffa Dunque, massima attenzione Anche a fine 2020, in quanto la vicenda relativa a ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) Sta circolandocatena di questo periodo a tema, conprotagonista. Si tratta a conti fatti di una, che segue il trend del 2019, quando ad esempio su queste pagine abbiamo parlato di Jovanotti diventato ricco proprio decisioni strategiche di questo tipo. Ovviamente una fake news, che all’interno di alcuni siti finiti inconsapevolmente nel mirino di questo attacco, alimentano in modo involontario disinformazione. Tali soggetti, infatti, mirano ad ottenere nuovi clienti da far iscrivere al proprio circuito.investe nel, ma è solo unaDunque, massima attenzionea fine 2020, in quanto la vicenda relativa a ...

