22 dicembre 2018: Milan-Fiorentina 0-1, decide Chiesa

ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - E' il 22 dicembre 2018 quando la Fiorentina batte il Milan a San Siro 1-0: decisiva la rete di Federico Chiesa

Whirlpool Napoli, l'amaro Natale dei lavoratori: stipendio fino al 31 dicembre, 3 mesi di cassa integrazione poi il buio

Sotto l’albero di Natale degli operai della ex Whirlpool di Napoli non ci sono affatto buone notizie. Anzi, in un anno già difficile, con l’avvicinarsi di feste rese più cupe dallo spettro dell’emerge ...

Whirlpool, da aprile i licenziamenti Mise al lavoro su un nuovo piano

Dal 1° aprile partirà la procedura di licenziamento per i 400 lavoratori della Whirlpool di Napoli, dove fino al 31 ottobre si producevano lavatrici di alta gamma. Mentre il governo lavora sottotracci ...

