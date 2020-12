Variante Covid, Zaia: “Controlli a chi è stato in Gran Bretagna” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Variante Covid, il governatore del Veneto Luca Zaia ha annunciato nuovi Controlli per tutti coloro che sono stati in Gran Bretagna nell’ultimo mese Preoccupa la nuova Variante Covid, annunciata ufficialmente nella giornata di ieri dalla Gran Bretagna e ripresa poco dopo anche dall’Oms. Pare che, a causa dell’ultima mutazione genetica, il virus viaggi molto più L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020), il governatore del Veneto Lucaha annunciato nuoviper tutti coloro che sono stati innell’ultimo mese Preoccupa la nuova, annunciata ufficialmente nella giornata di ieri dallae ripresa poco dopo anche dall’Oms. Pare che, a causa dell’ultima mutazione genetica, il virus viaggi molto più L'articolo proviene da Inews.it.

Corriere : ???? La variante trovata nel Regno Unito è già in Olanda. Il commento dell'Oms - MediasetTgcom24 : Covid, ministero Salute: 'Stessa variante Gb riscontrata in Italia' - petergomezblog : #Covid, Londra: “La nuova variante del virus è fuori controllo”. Italia, Olanda e Belgio bloccano voli da Uk. Oms:… - andrewsword2 : RT @quartapresenza: Decido di fare un dolce per Natale lo metto in forno e al tg dicono della nuova variante del Covid in Inghilterra. Mi s… - rendezv0vz : bene variante inglese del covid già nella mia città dopo un giorno dalla scoperta che meraviglia -