Vaccino Covid, Anp: prioritario per docenti e Ata, stanno a contatto molte ore con gli studenti (Di lunedì 21 dicembre 2020) Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi che, intervistato dall'Agenzia Dire, sul ritrno a scuola e sulla possibilità di somministrare il Vaccino Covid in via prioritaria a docenti e Ata. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 21 dicembre 2020) Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi che, intervistato dall'Agenzia Dire, sul ritrno a scuola e sulla possibilità di somministrare ilin via prioritaria ae Ata. L'articolo .

Agenzia_Ansa : #Covid Berlino: 'Vaccino efficace contro la variante del virus'. - MediasetTgcom24 : Covid, Ue: vaccino efficace contro la variante del virus #coronavirus - Agenzia_Ansa : La variante del #Covid è 'più veloce, ma non sembra più pericolosa. Al momento non c'è nessuna evidenza che sia men… - SimaCld : RT @RobertoBurioni: EMA ha dato ok al vaccino anti-COVID-19. Avanti a tutta forza con le vaccinazioni in Italia. Un ritardo non sarebbe giu… - tastemymarsbar : RT @_WhiteThiago: Il covid in UK appena arrivato il vaccino -