Ultime Notizie Roma del 21-12-2020 ore 16 | 10

(Di lunedì 21 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno dobbiamo riprende la discussione sul recovery Plan Si può discutere di tutto ma dobbiamo farlo nel merito ne vale la credibilità del paese Noi non ci possiamo permettere distrazioni sono le parole del premier Giuseppe Conte a Modena non ci possiamo permettere ritardi aggiunge dobbiamo trovare presto una sintesi efficace contro oggi incontro alle delegazione del MoVimento 5 Stelle del PD domani quelle di Italia Viva i liberi uguali e dopo una maratona di giorni la commissione bilancio della camera ha concluso ieri sera l’esame degli emendamenti alla manovra finanziaria testo approderà domattina in aula dopo il governo dovrebbe porre la questione di fiducia arrivano 100 milioni in 2021 Venezia interna del vano Smart TV proroga per il super bonus fino alla fine del 2022 possibilità di ...