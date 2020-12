Striscia la Notizia Staffelli premia Papu Gomez: lui distrugge il Tapiro (Di lunedì 21 dicembre 2020) Striscia la Notizia Staffelli proprio nella puntata che andrà in onda questa sera ha cercato di dare il Tapiro d’Oro al giocatore dell’Atalanta, il finale è disastroso. Si tratta per il momento solo di una piccola anticipazione della puntata del tg satirico che andrà in onda questa sera nella fascia preserale di Canale Cinque, che vede il mitico inviato Valerio Staffelli alla ricerca di Papu Gomez. Il suo intento è quello di premiare il calciatore dell’Atalanta con il Tapiro D’Oro dopo i fati che lo hanno visto coinvolto nella litigata con il su allenatore Gasperini e che secondo i bene informati gli costerà il posto nella sqaudra. Il finale è stato davvero disastroso, sembra infatti che lo sportivo abbia distrutto ... Leggi su chenews (Di lunedì 21 dicembre 2020)laproprio nella puntata che andrà in onda questa sera ha cercato di dare ild’Oro al giocatore dell’Atalanta, il finale è disastroso. Si tratta per il momento solo di una piccola anticipazione della puntata del tg satirico che andrà in onda questa sera nella fascia preserale di Canale Cinque, che vede il mitico inviato Valerioalla ricerca di. Il suo intento è quello dire il calciatore dell’Atalanta con ilD’Oro dopo i fati che lo hanno visto coinvolto nella litigata con il su allenatore Gasperini e che secondo i bene informati gli costerà il posto nella sqaudra. Il finale è stato davvero disastroso, sembra infatti che lo sportivo abbia distrutto ...

GoalItalia : Il Papu Gomez risponde a Striscia La Notizia con una smentita pubblicata su Instagram ?? 'Non ho mai scagliato alc… - GoalItalia : La furia del Papu Gomez: lancia il Tapiro d'Oro ?? - Corriere : Striscia, Mingo condannato per truffa a Bari: «Falsi i suoi servizi» - bobroommann : RT @AdriJuve64: La valigia sul letto quella di un lungo viaggio?????? #Papu rispetto sempre per le persone, caduta di stile definitiva. Gomez… - EnricoChiello : @FBiasin Striscia la notizia non dovrebbe più esistere nel 2020 -