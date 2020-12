Specializzandi ancora bloccati, la lettera a Conte: “Un vero e proprio circo, dopo tre mesi niente è stato risolto” (Di lunedì 21 dicembre 2020) dopo innumerevoli lettere, dopo messaggi ai giornali e ai ministri competenti, dopo manifestazioni cui sono seguite solo promesse vane, eccoci qui presidente Conte, scriviamo anche a lei. Presumiamo, sperando di non sbagliare, che lei sia al corrente di cosa sta accadendo ai medici che hanno sostenuto il concorso per la specializzazione il 22 settembre. Può essere riassunto tutto in una parola: circo. È un circo, una fiera dell’assurdo presidente. Un concorso funestato già alla nascita da un bando che definirei fantasioso. Eh sì, signor presidente, fantasioso, perché ha deciso di risolvere con estro due problemi, l’imbuto formativo e la pessima e indecente programmazione sanitaria degli ultimi 10 anni almeno. Il bando poneva diversi veti, toglieva i punti curriculum a ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 dicembre 2020)innumerevoli lettere,messaggi ai giornali e ai ministri competenti,manifestazioni cui sono seguite solo promesse vane, eccoci qui presidente, scriviamo anche a lei. Presumiamo, sperando di non sbagliare, che lei sia al corrente di cosa sta accadendo ai medici che hanno sostenuto il concorso per la specializzazione il 22 settembre. Può essere riassunto tutto in una parola:. È un, una fiera dell’assurdo presidente. Un concorso funegià alla nascita da un bando che definirei fantasioso. Eh sì, signor presidente, fantasioso, perché ha deciso di risolvere con estro due problemi, l’imbuto formativo e la pessima e indecente programmazione sanitaria degli ultimi 10 anni almeno. Il bando poneva diversi veti, toglieva i punti curriculum a ...

ale_iorfida : @udogumpel @repubblica Detta così sembra che i medici si tirano indietro. Leggendo meglio L articolo si capisce che… - MTifosa : @GassmanGassmann Alessandro, i nuovi specializzandi in medicina hanno fatto il concorso tre mesi fa e ancora non ha… - Nemomnis : Abbiamo ormai chiarissimo il concetto di 'fatigue'. La gente, quella comune (non i virologi, gli infettivologi, gli… - valebspandonari : RT @DomaniGiornale: Vogliamo porre questa domanda ai lettori: è giusto non pagare una persona che presta un servizio al cittadino in manier… - PlacidoGiulia : RT @DomaniGiornale: Vogliamo porre questa domanda ai lettori: è giusto non pagare una persona che presta un servizio al cittadino in manier… -

Ultime Notizie dalla rete : Specializzandi ancora Specializzandi, la lettera a Conte: "Un circo, niente è stato risolto" TPI Caltanissetta, medici specializzandi in stand-by: “Basta rinvii” appello dell’Ordine al Governo

«L’esito degli esami di ammissione di circa 26mila giovani medici specializzandi vincitori di concorso ... una moltitudine di medici aspetta ancora la graduatoria definitiva per sapere le loro ...

Covid 19, l’appello di Grimaldi: “Ancora tanti ricoveri, fate attenzione a Natale”

Covid 19 L'Aquila, "Un Natale austero ci consentirà di scongiurare con tutte le forze una terza ondata in piena campagna vaccinale. Teniamo alta l'attenzione". L'appello al Capoluogo del primario di M ...

«L’esito degli esami di ammissione di circa 26mila giovani medici specializzandi vincitori di concorso ... una moltitudine di medici aspetta ancora la graduatoria definitiva per sapere le loro ...Covid 19 L'Aquila, "Un Natale austero ci consentirà di scongiurare con tutte le forze una terza ondata in piena campagna vaccinale. Teniamo alta l'attenzione". L'appello al Capoluogo del primario di M ...