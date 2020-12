Serie A | dove vedere la quattordicesima giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn

(Di lunedì 21 dicembre 2020): domani alle 18.30 il via dell’ultimo turno del 2020 con il match tra Crotone e Parma. La Juve ospita la Fiorentina, mentre il Milan capolista sarà impegnato mercoledì sera nel big match contro la Lazio. L’ultimo turno diA del 2020 si aprirà con il match in programma domani alle 18.30 fra L'articolo NewNotizie.it.

L'ultimo turno di serie A del 2020 si aprirà con il match in programma domani alle 18.30 fra Crotone e Parma. A seguire alle 20.45 la Juventus, reduce dal brillante successo di Parma, ospiterà ...