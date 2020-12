Samatha De Grenet difende Nardi e attacca la Ruta “vergogna, fuori subito” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Samantha De Grenet nella bufera, difende Filippo Nardi dopo essere stato squalificata, il web si scaglia contro di lei chiedendo l’eliminazione immediata dal programma, ecco cosa è successo Samantha De Grenet nella bufera mediatica, dopo la squalifica di Filippo Nardi per aver più volte utilizzato parole offensive contro le donne e soprattutto contro Maria Teresa L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Samantha Denella bufera,Filippodopo essere stato squalificata, il web si scaglia contro di lei chiedendo l’eliminazione immediata dal programma, ecco cosa è successo Samantha Denella bufera mediatica, dopo la squalifica di Filippoper aver più volte utilizzato parole offensive contro le donne e soprattutto contro Maria Teresa L'articolo proviene da Leggilo.org.

sorpresonae : samatha de grenet parlando di 'moine' quando si parla di omosessuali #GFVIP - FedeVarin : In un mondo di Samatha De Grenet e Matilde Brandi, siate Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. #GFVip - Santuz15 : RT @letterstohaz: SAMATHA DE GRENET CHE DICE “PERSONALMENTE IO NON MI SONO SENTITA ATTACCATA” MA STAI ZITTA SCEMA CHE IN CASA HAI UNA PERSO… - nonhonientedadi : @Snupina92 E ci sono anche altre donne nella casa, Samatha De Grenet, che lo difendono. Che schifo - BellanovaSara : RT @letterstohaz: SAMATHA DE GRENET CHE DICE “PERSONALMENTE IO NON MI SONO SENTITA ATTACCATA” MA STAI ZITTA SCEMA CHE IN CASA HAI UNA PERSO… -

In studio da Barbara D'Urso Vladimir Luxuria ha criticato Samantha De Grenet dopo la squalifica di Filippo Nardi per aver preso le sue difese ...

