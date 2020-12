Roma | Fonseca | “Abbiamo giocato un secondo tempo da bambini”

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Primoda squadra matura,da scolaretti. E’ un po’ questo il senso che Pauloha dato alla partita persa con l’Atalanta. Una sconfitta dolorosa nelle modalità e nel risultato. La squadra di Gasperini ne ha rifilati 4 ai giallorossi, rimasti negli spogliatoi dopo la buona prima frazione che li aveva visti in vantaggio. Dopo il gol iniziale di Dzeko lasi scollata, non ha saputo reggere il ritorno nerazzurro della ripresa. E’ crollata sotto i colpi di Zapata e i guizzi di Ilicic.li ha definitial termine della gara, che segna il fallimento della prova di maturità: perché lacon le big fatica sempre, ora è un dato di fatto. Non cerco alibi – ha spiegatoa Sky Sport –...

Ci deve essere dignità anche in una sconfitta. E non più tollerabile andare sistematicamente incontro a sconfitte come quella di ieri. È inammissibile che, una volta in difficoltà, la squadra si smate ...Primo tempo da squadra matura, secondo da scolaretti. E’ un po’ questo il senso che Paulo Fonseca ha dato alla partita persa con l’Atalanta. Una sconfitta dolorosa nelle modalità e nel risultato. La s ...