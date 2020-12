Regina Elisabetta II: Natale su Amazon (Di lunedì 21 dicembre 2020) Come riporta il “Guardian”, quest’anno il messaggio natalizio di Elisabetta II non sarà trasmesso solo in radio e in tv, ma sarà disponibile anche su Amazon attraverso una richiesta all’assistente vocale Alexa. La sovrana ha sempre amato la tecnologia e negli anni si è mostrata molto aperta alle innovazioni. L’atteso discorso di Natale della Regina Elisabetta II quest’anno sbarcherà su Amazon. Lo racconta il “Guardian“. Stavolta il suo tradizionale Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 21 dicembre 2020) Come riporta il “Guardian”, quest’anno il messaggio natalizio diII non sarà trasmesso solo in radio e in tv, ma sarà disponibile anche suattraverso una richiesta all’assistente vocale Alexa. La sovrana ha sempre amato la tecnologia e negli anni si è mostrata molto aperta alle innovazioni. L’atteso discorso didellaII quest’anno sbarcherà su. Lo racconta il “Guardian“. Stavolta il suo tradizionale Articolo completo: dal blog SoloDonna

Giulylovesmars : La regina Elisabetta sbarca su Alexa per Natale - - RivistaStudio : Il 25 dicembre, basterà dire «Alexa, riproduci il messaggio del giorno di Natale della Regina» per sentire comodame… - MastriTina : @VIGELLI @SkyTG24 Se questo è dire la sua... Se questo è un leader... Se questo è un politico credibile... Io sono… - Ilar1234 : C'è un titolo più importante del termine REGINA?? No perché questo è Elisabetta Gregoracci per questo GF... Ancora… - Amorne_1979 : 'La regina Elisabetta sbarca su Alexa per Natale' di Yuri Di Prodo - -