Ragazza pugliese rientrata da Londra positiva al Covid: si teme 'variante inglese', Zooprifilattico analizzerà il tampone (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nessun volo oggi in Puglia da Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Sarà lo Zooprofilattico a cercare la variante inglese 20 dicembre 2020 E' risultata positiva al Covid-19 la Ragazza rientrata giovedì ... Leggi su foggiatoday (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nessun volo oggi in Puglia da Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Sarà lo Zooprofilattico a cercare la20 dicembre 2020 E' risultataal-19 lagiovedì ...

SilviaTeresa14 : RT @riktroiani: ++ La ragazza pugliese, atterrata a #Bari (con febbre), ha ammesso di aver avuto sintomi para influenzali già mentre era in… - newmm75 : RT @rep_bari: L'odissea di una ragazza pugliese a Londra: 'I voli sono bloccati, ma Ryanair non li cancella mentre l'ambasciata conferma il… - rep_bari : L'odissea di una ragazza pugliese a Londra: 'I voli sono bloccati, ma Ryanair non li cancella mentre l'ambasciata c… - VaCorvino : RT @repubblica: L'odissea di una ragazza pugliese a Londra: 'I voli sono bloccati, ma Ryanair non li cancella mentre l'ambasciata conferma… - usarausanu : L'odissea di una ragazza pugliese a Londra: 'I voli sono bloccati, ma Ryanair non li cancella mentre l'ambasciata c… -