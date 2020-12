Questo Natale davanti al presepe non sarebbe male ricordarci di Erode e dei tanti ‘genocidi’ (Di lunedì 21 dicembre 2020) Da diciotto secoli, nei presepi allestiti in ogni angolo del mondo, i Re Magi avanzano, giorno dopo giorno, verso la grotta del bambinello. Poi, alla dodicesima notte dopo il Natale, giungono a destinazione per fare ritorno, il giorno seguente, da Erode che, secondo l’episodio narrato nel Vangelo di Matteo, ordinerà il massacro dei bambini con lo scopo di uccidere il Messia. Da qui, sempre secondo la tradizione cattolica, la fuga in Egitto della famiglia di Nazareth. Il 20 aprile 2010, a qualche senatore sorprese ascoltare la narrazione evangelica singolarmente riproposta da Leonardo Piasere nel corso di un’audizione organizzata presso la Commissione Straordinaria per i Diritti Umani. In quell’occasione l’antropologo veronese coniò il termine dei “fanciulli della tredicesima notte”: bambini strappati dalle braccia delle proprie madri, uccisi o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Da diciotto secoli, nei presepi allestiti in ogni angolo del mondo, i Re Magi avanzano, giorno dopo giorno, verso la grotta del bambinello. Poi, alla dodicesima notte dopo il, giungono a destinazione per fare ritorno, il giorno seguente, dache, secondo l’episodio narrato nel Vangelo di Matteo, ordinerà il massacro dei bambini con lo scopo di uccidere il Messia. Da qui, sempre secondo la tradizione cattolica, la fuga in Egitto della famiglia di Nazareth. Il 20 aprile 2010, a qualche senatore sorprese ascoltare la narrazione evangelica singolarmente riproposta da Leonardo Piasere nel corso di un’audizione organizzata presso la Commissione Straordinaria per i Diritti Umani. In quell’occasione l’antropologo veronese coniò il termine dei “fanciulli della tredicesima notte”: bambini strappati dalle braccia delle proprie madri, uccisi o ...

