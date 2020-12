Morte Maradona, annuncio choc: “Si tratta di suicidio” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nuovi inquietanti risvolti in merito alla Morte di Diego Armando Maradona arrivano dal suo storico medico, Alfredo Cahe A quasi un mese dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, continuano ad emergere nuovi risvolti che non trovano una soluzione. Com’è ben noto, i suoi familiari sono convinti che non sia stato curato bene nei giorni precedenti L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nuovi inquietanti risvolti in merito alladi Diego Armandoarrivano dal suo storico medico, Alfredo Cahe A quasi un mese dalla scomparsa di Diego Armando, continuano ad emergere nuovi risvolti che non trovano una soluzione. Com’è ben noto, i suoi familiari sono convinti che non sia stato curato bene nei giorni precedenti L'articolo proviene da Inews.it.

Mediagol : Maradona, la confessione dell'ex medico: 'La sua morte? Per me è stata suicidio. Ci aveva già provato in passato'… - infoitsport : L’ex medico Cahe sulla morte di Maradona: “Per me è stato un suicidio” - CalcioWeb : Il tentato suicidio di #Maradona: rivelazioni shock - TuttoSportUSA : Secondo la teoria dei lockdown. A napoli ci dovrebbe essere un picco tremendo di casi dopo la morte di Maradona ...come sono messi? -