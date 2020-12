Melissa Satta e l’inaspettato annuncio: “Abbiamo deciso di interrompere la nostra relazione” (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’ex velina Melissa Satta annuncia tramite un post social la separazione dal marito, il calciatore Kevin Prince Boateng, dopo ben nove anni di relazione Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@MelissaSatta) Questa volta la decisione appare definitiva, dopo una prima crisi avvenuta a inizio 2019 Melissa Satta e L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 21 dicembre 2020) L’ex velinaannuncia tramite un post social la separazione dal marito, il calciatore Kevin Prince Boateng, dopo ben nove anni diVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Questa volta la decisione appare definitiva, dopo una prima crisi avvenuta a inizio 2019e L'articolo proviene da YesLife.it.

