I ladri rubano i pacchi alla De Lellis: "Sono sconvolta. Mi prendono i prodotti" - (Di lunedì 21 dicembre 2020) Novella Toloni Attraverso i social network l'influencer laziale ha denunciato il furto di prodotti e oggetti che le vengono recapitati a casa in scatole vuote Brutta disavventura per Giulia De Lellis che, attraverso i social network, ha denunciato di esser stata derubata. A finire nel mirino dei "ladri" i pacchi che l'influencer riceve quotidianamente a casa e che Sono frutto di sponsorizzazioni o semplicemente acquisti online. Quando si dice "dare un pacco". Peccato che in questo caso il contenuto c'era e anche "ricco" e qualcuno ha pensato bene di appropriarsene. Giulia De Lellis ha affidato al web la triste denuncia dopo il ripetersi dei furti ai danni dei pacchi a lei destinati. Dai prodotti che gli sponsor le inviano ai regali ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Novella Toloni Attraverso i social network l'influencer laziale ha denunciato il furto die oggetti che le vengono recapitati a casa in scatole vuote Brutta disavventura per Giulia Deche, attraverso i social network, ha denunciato di esser stata derubata. A finire nel mirino dei "" iche l'influencer riceve quotidianamente a casa e chefrutto di sponsorizzazioni o semplicemente acquisti online. Quando si dice "dare un pacco". Peccato che in questo caso il contenuto c'era e anche "ricco" e qualcuno ha pensato bene di appropriarsene. Giulia Deha affidato al web la triste denuncia dopo il ripetersi dei furti ai danni deia lei destinati. Daiche gli sponsor le inviano ai regali ...

Italia_Notizie : I ladri rubano i pacchi alla De Lellis: 'Sono sconvolta. Mi prendono i prodotti' - alessan09739229 : @GiorgiaMeloni Xche ti emozioni?? Per pescatori che vanno a zucchine?? Con i ladri e scorretti che hai nel tuo bel… - Ettore572 : RT @magicaGrmente22: Brescia Today Ladri senza cuore: rubano i regali dei bambini fuori dal centro commerciale - magicaGrmente22 : Brescia Today Ladri senza cuore: rubano i regali dei bambini fuori dal centro commerciale - Osvaldo73238685 : @erretti42 ' ..un limite al servilismo ? ?????????????????? di questi Tempi? Con 209 mrd in arrivo? Ma che non ce lo sai ch… -

Ultime Notizie dalla rete : ladri rubano Furti natalizi: i ladri rubano diverse cosce del pregiato prosciutto Dop San Daniele Telefriuli De Lellis derubata, lo sfogo social: 'Sono sconvolta, ci sono dei corrieri ladri’

Nel dettaglio, Giulia si è sfogata sul suo account Instagram, postando una serie di storie in cui ha denunciato il fatto che quest'anno con i pacchi che le arrivano sarebbe tutto particolarmente ...

Valeria Fabrizi, furto da 200mila euro in casa: i ladri devastano tutto. “Io non li perdono”

Colpo grosso in casa dell’attrice Valeria Fabrizi. I ladri le hanno sfasciato l’abitazione, portando via ricordi e argenteria per un valore di 200 mila euro. A raccontare la terribile vicenda è stata ...

Nel dettaglio, Giulia si è sfogata sul suo account Instagram, postando una serie di storie in cui ha denunciato il fatto che quest'anno con i pacchi che le arrivano sarebbe tutto particolarmente ...Colpo grosso in casa dell’attrice Valeria Fabrizi. I ladri le hanno sfasciato l’abitazione, portando via ricordi e argenteria per un valore di 200 mila euro. A raccontare la terribile vicenda è stata ...