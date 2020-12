**Governo: Scalfarotto, 'se non è all'altezza di questa fase storica passi la mano'** (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Il tema è che siamo in una fase storica per il Paese. Se il governo si dimostra all'altezza, se è in grado, se ingrana una marcia diversa, bene. Se non ci riesce si passa la mano a un altro governo". Lo dice Ivan Scalfarotto, deputato di Italia viva e sottosegretario agli Esteri. "Abbiamo un evento, la pandemia, che finirà sui libri di storia. Che però, come diceva Churchill, è una opportunità grazie ai fondi europei che consentono di ridisegnare il profilo del Paese. Dobbiamo uscirne in modo nuovo -spiega Scalfarotto all'Adnkronos-. E' una enorme responsabilità che il governo ha, per il Paese, visto che si tratta anche di debito. Responsabilità che richiede un assetto strategico, una visione, non tattiche". L'esponente di Italia viva sottolinea: "Noi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Il tema è che siamo in unaper il Paese. Se il governo si dimostra all', se è in grado, se ingrana una marcia diversa, bene. Se non ci riesce si passa laa un altro governo". Lo dice Ivan, deputato di Italia viva e sottosegretario agli Esteri. "Abbiamo un evento, la pandemia, che finirà sui libri di storia. Che però, come diceva Churchill, è una opportunità grazie ai fondi europei che consentono di ridisegnare il profilo del Paese. Dobbiamo uscirne in modo nuovo -spiegaall'Adnkronos-. E' una enorme responsabilità che il governo ha, per il Paese, visto che si tratta anche di debito. Responsabilità che richiede un assetto strategico, una visione, non tattiche". L'esponente di Italia viva sottolinea: "Noi ...

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Oltre ai giorni rossi e a quelli arancioni della pandemia oggi scopriamo sul Corriere della Sera che per Conte ci saranno anche i giorni neri, il 6 gennaio o, molto più pr ...

A Campione resta la targa svizzera Proroga ancora per due anni

È stata prorogata per altri due anni la possibilità per i cittadini di Campione d’Italia di mantenere la targa svizzera ai loro autoveicoli, compreso chi ha stipulato un leasing e potrà mantenere la t ...

