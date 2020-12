Giappone, acqua radioattiva in mare: Aiea verso invio ispettori a Fukushima (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – Il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha confermato che e’ gia’ pronto un team di esperti da inviare in Giappone per analizzare l’acqua radioattiva destinata ad essere scaricata in mare dalla centrale nucleare di Fukushima, tra le crescenti preoccupazioni della comunita’ internazionale sul possibile impatto ambientale. Leggi su dire (Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – Il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha confermato che e’ gia’ pronto un team di esperti da inviare in Giappone per analizzare l’acqua radioattiva destinata ad essere scaricata in mare dalla centrale nucleare di Fukushima, tra le crescenti preoccupazioni della comunita’ internazionale sul possibile impatto ambientale.

Di ogni genere, composizione, dimensione, temperatura dell’acqua. Si va dai 40 gradi (che per i giapponesi significa acqua “tiepida”) a oltre 50 gradi: chi non è abituato fa un po’ fatica, all’inizio, ...

