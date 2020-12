Gerry Scotti | triste retroscena sui suoi genitori | “…il mio unico dispiacere”

(Di lunedì 21 dicembre 2020)durante ” Caduta Libera” confessa un dettaglio della sua vita privata: rivelazione sul rapporto con iUno dei presentatori tv più amati di sempre,fu definito da Mike Bongiorno il suo erede e col senno di poi possiamo affermare che ci aveva visto lungo considerato chesi è dimostrato essere il re indiscusso dei quiz Mediaset. Un volto emblematico che rappresenta per il pubblico una vera e propria certezza. Il noto conduttorelancia una nuova perla riguardo sé stesso aiammiratori. E lo fa durante la trasmissione di “Caduta libera” di qualche ora fa. Come sappiamoè ...

LegaSalvini : GERRY SCOTTI: 'LA GENTE NON ARRIVA A FINE MESE E LORO PARLANO DI RIMPASTI, DISARMANTE' - LegaSalvini : GERRY SCOTTI CONTRO IL GOVERNO: 'LA GENTE NON ARRIVA A FINE MESE E LORO PARLANO DI RIMPASTI, DISARMANTE' - tal_Marco : @laura_ceruti Che fa gerry scotti? - laura_ceruti : Anche Gerry Scotti adesso? Poi tutti sti luoghi comuni ma quali sarebbero ste poltrone, sentiamo! - mofornari1 : RT @LegaSalvini: L'IRA DI GERRY SCOTTI SUL GOVERNO: 'LA GENTE MUORE DI FAME E I POLITICI PENSANO AI RIMPASTI E A LITIGARE. DISARMANTE'. htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Gerry Scotti

Per sette anni di grande popolarità fino al 1990. Nel suo curriculum anche altre esperienze tv a fianco di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Gerry Scotti, Ezio Greggio. Poi la decisione di lasciare ...Viso pulito, fisico da paura e un talento come pochi: in breve possiamo descrivere così Dino Lanaro, marito dell’amatissima ex professoressa de L’Eredità Vera Santagata. I due sono convolati ...