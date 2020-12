Frank Zappa: 80 anni fa nasceva il genio dissacrante di tante musiche. (Di lunedì 21 dicembre 2020) Prolifico, maniacale, perfezionista, dalla tecnica superlativa che richiedeva a chi suonava con lui, creatore di personaggi come Joe Garage, capace di irridere i Beatles con l'album 'We're in it only ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di lunedì 21 dicembre 2020) Prolifico, maniacale, perfezionista, dalla tecnica superlativa che richiedeva a chi suonava con lui, creatore di personaggi come Joe Garage, capace di irridere i Beatles con l'album 'We're in it only ...

SkyTG24 : Frank Zappa nacque 80 anni fa: la storia del musicista in 8 album - RaiNews : Aveva memoria e orecchio prodigiosi e a fine concerto convocava la band e faceva notare ai musicisti, uno per uno,… - Linkiesta : Il film di Alan Winter mette al centro della scena la parte umana di Frank Zappa: impegnato per la libertà di espre… - tizianacampodon : RT @GPiziarte: Frank Zappa, ovvero della libertà di non essere normali - GPiziarte : Frank Zappa, ovvero della libertà di non essere normali -