Flavio Briatore sanguinario | sul piede di guerra | “cose orribili contro di me”

Leggi su kronic

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Una vera bufera ha travoltoche si prepara a fare lachi lo ha attaccato ingiustamente(Instagram)è infuriato. Vorremo ben vedere, vista la pioggia di polemiche e critiche piovuta sull’imprenditore nel corso delle ultime ore. Il motivo? Un parcheggio pirata nel pieno di Milan, che ha ovviamente scatenato l’indignazione. Ma andiamo per gradi. Attraverso il Corriere della Sera viene pubblicato un video dove si vede una Rolls Royce parcheggiata in modo disdicevole per strada, di fatto tale da provocare un ingorgo e bloccare il traffico. Leggi qui –> Elisabetta Gregoraci non dorme più: il motivo è sconvolgente Leggi qui –> Maurizio Costanzo senza freni: ha massacrato il ...