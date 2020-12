Eni | espande presenza in Emirati Arabi Uniti 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 dicembre 2020) (Adnkronos) - Descalzi ha spiegato che "l'aggiudicazione del Blocco 3 offshore segue quella del 2019 per i Blocchi offshore 1 e 2 in consorzio con gli stessi partner. Essa rappresenta un ulteriore importante passo verso la realizzazione della strategia per rendere Eni protagonista nel settore dell'oil and gas ad Abu Dhabi, regione leader nel settore, contribuendo attraverso la nostra esperienza nell'esplorazione ad aggiungere ulteriori risorse e a sfruttare tutte le potenziali sinergie con i giacimenti circostanti. Inoltre, rafforza il nostro rapporto con il nostro importante partner Pptep. Il blocco 3 offshore rappresenta un'opportunità stimolante che può liberare un valore significativo grazie all'esplorazione e alla valutazione dei giacimenti superficiali e profondi". Sultan Al Jaber ha sottolineato che "questa concessione rafforza ulteriormente la partnership tra Adnoc ed Eni, ...