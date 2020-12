Cucciolo di cane a cavallo di un gallo | video (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il Cucciolo è visivamente stanco e non ne vuole sapere di camminare. Sale sulla schiena del gallo e si fa trasportare. Invece il gallo non dice nulla e porta a spasso il piccolo cane, senza ribattere. Mordicchia la sua cresta per giocare, finché il gallo non lo costringe a scendere e si divertono insieme. un'amicizia davvero singolare. cane Seduto Nonecane Skate Nonecane Corre Divano NoneGuarda tutti i video divertenti Leggi su panorama (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ilè visivamente stanco e non ne vuole sapere di camminare. Sale sulla schiena dele si fa trasportare. Invece ilnon dice nulla e porta a spasso il piccolo, senza ribattere. Mordicchia la sua cresta per giocare, finché ilnon lo costringe a scendere e si divertono insieme. un'amicizia davvero singolare.Seduto NoneSkate NoneCorre Divano NoneGuarda tutti idivertenti

