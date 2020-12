Coronavirus | ABI | incontro con Organizzazioni sindacali per integrazione protocollo

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – Oggi, ABI e i Segretari Generali di Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin, hanno raggiunto due intese ad esito del continuo confronto sull’evoluzione dello scenario pandemico nel Paese e sui conseguenti provvedimenti adottati dalle Autorità competenti. In particolare, spiega in una nota l’Associazione Bancari Italiani, è stato condiviso un Verbale di riunione, ad ulterioredeldel 28 aprile 2020, in cui è precisata l’adozione di alcune misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 da osservare nel settore bancario in ragione dei differenti scenari di rischio del Paese. “Il proficuo confronto con i Segretari Generali – sottolinea Salvatore Poloni, Presidente del Comitato Affarie del Lavoro di ABI – ha confermato l’importanza della costante e ...