Can Yaman: due annunci “bomba” che riguardano l’attore turco (Di lunedì 21 dicembre 2020) Can Yaman: in queste ore sono arrivati due annunci “bomba” che riguardano l’amatissimo attore turco. Due bellissimi regali di Natale per le fan! Scopriamo insieme di che si tratta! Can: testimonial di uno spot girato da un grande regista Vi avevamo parlato di una collaborazione tra Ferzan Ozpetek e Can Yaman e di un loro nuovo incontro a gennaio (i giorni scorsi lo stesso Can aveva scritto su Twitter alle ammiratrici italiane “Ci vediamo molto presto”). Ebbene, adesso si sa quando avverrà e il motivo! Can arriverà in Italia martedì 5 gennaio per girare uno spot diretto da Ozpetek per un famosissimo marchio di pasta: la De Cecco! Dovrebbe girarlo con la testimonial Claudia Gerini (anche l’attrice romana aveva espresso mesi fa il desiderio di lavorare con il regista di origine ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 21 dicembre 2020) Can: in queste ore sono arrivati due” chel’amatissimo attore. Due bellissimi regali di Natale per le fan! Scopriamo insieme di che si tratta! Can: testimonial di uno spot girato da un grande regista Vi avevamo parlato di una collaborazione tra Ferzan Ozpetek e Cane di un loro nuovo incontro a gennaio (i giorni scorsi lo stesso Can aveva scritto su Twitter alle ammiratrici italiane “Ci vediamo molto presto”). Ebbene, adesso si sa quando avverrà e il motivo! Can arriverà in Italia martedì 5 gennaio per girare uno spot diretto da Ozpetek per un famosissimo marchio di pasta: la De Cecco! Dovrebbe girarlo con la testimonial Claudia Gerini (anche l’attrice romana aveva espresso mesi fa il desiderio di lavorare con il regista di origine ...

nooralzeen1995 : RT @Antonie62668652: Luca Argentero ??? Can Yaman Due dei più grandi artisti,insieme, è una cosa straordinaria il ?? ?? @canyaman1989 @Lucaa… - GaroAlina : RT @ilgiornale: La conferma arrriva dalla Turchia: finalmente il matrimonio artistico tra Ferzan Özpetek e Can Yaman si farà sul set di uno… - gemacrica : RT @ilgiornale: La conferma arrriva dalla Turchia: finalmente il matrimonio artistico tra Ferzan Özpetek e Can Yaman si farà sul set di uno… - silbigg : RT @ilgiornale: La conferma arrriva dalla Turchia: finalmente il matrimonio artistico tra Ferzan Özpetek e Can Yaman si farà sul set di uno… - Elisa88873894 : RT @ilgiornale: La conferma arrriva dalla Turchia: finalmente il matrimonio artistico tra Ferzan Özpetek e Can Yaman si farà sul set di uno… -

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman Ferzan Özpetek gira uno spot con Can Yaman e il web esplode ilGiornale.it Can Yaman: due annunci “bomba” che riguardano l’attore turco

Can Yaman: in queste ore sono arrivati due annunci 'bomba' che riguardano l'amatissimo attore turco. Due bellissimi regali di Natale per le fan! Scopriamo insieme di che si tratta! Can: testimonial di ...

RTL 102.5 ospite Can Yaman: come ascoltare e vedere in diretta streaming ed in TV e rivedere la puntata

RTL 102.5 ospita Can Yaman, Luca Argentero, Elena Sofia Ricci e, l’amministratore delegato della Lux Vide, Luca Bernabei, per parlare di un progetto speciale. Progetto che coinvolge anche la radio. Qu ...

Can Yaman: in queste ore sono arrivati due annunci 'bomba' che riguardano l'amatissimo attore turco. Due bellissimi regali di Natale per le fan! Scopriamo insieme di che si tratta! Can: testimonial di ...RTL 102.5 ospita Can Yaman, Luca Argentero, Elena Sofia Ricci e, l’amministratore delegato della Lux Vide, Luca Bernabei, per parlare di un progetto speciale. Progetto che coinvolge anche la radio. Qu ...