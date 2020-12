Buon compleanno Parthènope, il 21 dicembre Napoli spegne le sue candeline (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Oggi, 21 dicembre, la città di Napoli spegne le sue 2493 candeline. Ma è una festa amara, la prima di sempre con la pandemia da coronavirus. Sopravvissuta ad innumerevoli sciagure come invasioni, guerre, epidemie e numerose catastrofi naturali, su tutte le eruzioni del Vesuvio. Napoli, a quasi 2500 anni di vita, si trova ad affrontare così un altro grande ostacolo. Ma non bisogna di certo abbattersi. Come recita un noto proverbio: “O napulitan s fa sicca ma nun more” e questa città che non smette mai di stupire ha conosciuto i suoi giorni migliori proprio dopo le grandi “sfortune” della vita. Perché si sa che l’ora più buia della notte è sempre quella che precede il sorgere del sole. Non tutti sanno invece che proprio il 21 dicembre ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Oggi, 21, la città dile sue 2493. Ma è una festa amara, la prima di sempre con la pandemia da coronavirus. Sopravvissuta ad innumerevoli sciagure come invasioni, guerre, epidemie e numerose catastrofi naturali, su tutte le eruzioni del Vesuvio., a quasi 2500 anni di vita, si trova ad affrontare così un altro grande ostacolo. Ma non bisogna di certo abbattersi. Come recita un noto proverbio: “O napulitan s fa sicca ma nun more” e questa città che non smette mai di stupire ha conosciuto i suoi giorni migliori proprio dopo le grandi “sfortune” della vita. Perché si sa che l’ora più buia della notte è sempre quella che precede il sorgere del sole. Non tutti sanno invece che proprio il 21...

Inter : ?? | AUGURI Buon compleanno Presidente! I migliori auguri da parte del Club e dei tifosi ???? - juventusfc : Buon compleanno a Renato Buso ?? - Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno ad Andrea #Belotti?? Il Gallo ?? compie 2?7? anni ???? 31 presenze e 10 gol ?? in #Nazionale ????… - VAV_Italia : [Trans] 1221 Happy #Lou Day Buon compleanno a Lou, bell'uomo dalle lunghe gambe ???? #VAV #?????? #?? #HappyLouDay… - picuzzo93 : buon compleanno a jane fonda qui in visita in una postazione della contraerea vietcong nel 72 ad hanoi ed unico ess… -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno BUON COMPLEANNO E 10 DOMANDE A… Simone Brunelli SettimanaSport Mille euro del sindaco Bettarini per il banco alimentare di Avis

Donazione personale legata al concorso da lui ideato per il presepio più bello. Presto si conoscerà il vincitore ...

Buon compleanno Samuel L. Jackson! Ecco i suoi migliori film in streaming

Compie oggi 72 anni il grande Samuel L. Jackson, probabilmente uno dei due, tre attori più conosciuti al mondo. Grazie alla sua partecipazione a blockbuster franchise di enorme s ...

Donazione personale legata al concorso da lui ideato per il presepio più bello. Presto si conoscerà il vincitore ...Compie oggi 72 anni il grande Samuel L. Jackson, probabilmente uno dei due, tre attori più conosciuti al mondo. Grazie alla sua partecipazione a blockbuster franchise di enorme s ...