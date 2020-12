A Report il ricercatore dell'Oms: 'Da Ranieri Guerra pressioni per modificare il rapporto sull'Italia' (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ora c'è una accusa precisa: "Se ho ricevuto minacce? Mi telefonò Ranieri Guerra e mi disse che era sulla porta del direttore generale e che se non avessi modificato il testo come richiesto, avrebbe ... Leggi su globalist (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ora c'è una accusa precisa: "Se ho ricevuto minacce? Mi telefonòe mi disse che eraa porta del direttore generale e che se non avessi modificato il testo come richiesto, avrebbe ...

