A Cagliari sono 50.000 i bisognosi secondo il dossier della Caritas (Di lunedì 21 dicembre 2020) CAGLIARI – Dallo scoppio della pandemia quasi 50.000 persone, nel solo territorio di Cagliari, si sono rivolte alla Caritas diocesana e ad altre organizzazioni riunite nella Consulta del volontariato per ricevere assistenza. È forse questo il dato più significativo per spiegare la crisi economica e sociale che sta stritolando intere fette della popolazione nella provincia del capoluogo sardo, emerso dal decimo dossier della Caritas diocesana di Cagliari, non ha caso intitolato “Luci di carità in tempi di pandemia”. Il report è stato illustrato durante una conferenza stampa alla quale hanno preso parte l’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi, il direttore della Caritas diocesana, don Marco Lai, e il responsabile del Centro studi-Osservatorio povertà e risorse della stessa Caritas, Francesco Manca. Leggi su dire (Di lunedì 21 dicembre 2020) CAGLIARI – Dallo scoppio della pandemia quasi 50.000 persone, nel solo territorio di Cagliari, si sono rivolte alla Caritas diocesana e ad altre organizzazioni riunite nella Consulta del volontariato per ricevere assistenza. È forse questo il dato più significativo per spiegare la crisi economica e sociale che sta stritolando intere fette della popolazione nella provincia del capoluogo sardo, emerso dal decimo dossier della Caritas diocesana di Cagliari, non ha caso intitolato “Luci di carità in tempi di pandemia”. Il report è stato illustrato durante una conferenza stampa alla quale hanno preso parte l’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi, il direttore della Caritas diocesana, don Marco Lai, e il responsabile del Centro studi-Osservatorio povertà e risorse della stessa Caritas, Francesco Manca.

Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Per me è sempre emozionante tornare a Cagliari ma sono felicissimo per questo gol' ???… - _robyb_ : @PoooooorcoSpino Queste sono state comprate a Cagliari, in un negozio che vende solo roba senza plastica… - andreamurru13 : @gippu1 @mirkocetrangolo Io darei un’occhiata a Cagliari, però forse quattro Sono record - Sardo1983 : @ATS_Sardegna io sono arrivato a Cagliari da Londra il 19. Posso fare il test in qualche struttura o posso almeno r… - BabymoonMillie : @mewyoongij Il mio BE hanno provato a consegnarlo ad un indirizzo di Cagliari, per tre volte :) e io sono del Piemo… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari sono Covid: aiuti per 50mila persone dalla Caritas di Cagliari Agenzia ANSA Classifiche a confronto: Cagliari ancora a -11 rispetto allo scorso campionato

Vola il Milan, rallenta il Sassuolo La vittoria non arriva, e il Cagliari di Eusebio Di Francesco non riesce a ingranare la marcia giusta. E nel confronto tra la classifica attuale e quella dello ...

Arbitro Sampdoria-Sassuolo: c’è Ayroldi di Molfetta. La squadra arbitrale

Sarà il Sig. Giovanni Ayroldi, della sezione di Molfetta, a dirigere Sampdoria-Sassuolo, match valido per la 14^ giornata del Campionato di Serie A. Ad assistere l’arbitro di Molfetta ci saranno il Si ...

Vola il Milan, rallenta il Sassuolo La vittoria non arriva, e il Cagliari di Eusebio Di Francesco non riesce a ingranare la marcia giusta. E nel confronto tra la classifica attuale e quella dello ...Sarà il Sig. Giovanni Ayroldi, della sezione di Molfetta, a dirigere Sampdoria-Sassuolo, match valido per la 14^ giornata del Campionato di Serie A. Ad assistere l’arbitro di Molfetta ci saranno il Si ...