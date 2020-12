Variante Covid, Di Maio: "Può aumentare Rt dello 0,5%" (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic.(Adnkronos) - ''Abbiamo deciso di chiudere i collegamenti aerei Gb, questa Variante del virus è in grado di aumentare l'rt anche dello 0,5%''. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in collegamento con la trasmissione 'Che tempo che fa'. "Stamattina ho sentito Speranza e insieme abbiamo deciso di chiudere i voli dalla Gran Bretagna perché questa Variante del virus, lo dico senza creare allarmismo, accelera la capacità di contagio: è in grado di aumentare l'indice Rt anche dello 0,5%. Quindi abbiamo chiuso i voli. Lo abbiamo fatto ascoltando gli scienziati. Serve la massima precauzione", ha sottolineato Di Maio. "Chiedo massima prudenza, dobbiamo analizzare la situazione con la massima attenzione", ha aggiunto. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic.(Adnkronos) - ''Abbiamo deciso di chiudere i collegamenti aerei Gb, questadel virus è in grado dil'rt anche0,5%''. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, in collegamento con la trasmissione 'Che tempo che fa'. "Stamattina ho sentito Speranza e insieme abbiamo deciso di chiudere i voli dalla Gran Bretagna perché questadel virus, lo dico senza creare allarmismo, accelera la capacità di contagio: è in grado dil'indice Rt anche0,5%. Quindi abbiamo chiuso i voli. Lo abbiamo fatto ascoltando gli scienziati. Serve la massima precauzione", ha sottolineato Di. "Chiedo massima prudenza, dobbiamo analizzare la situazione con la massima attenzione", ha aggiunto.

