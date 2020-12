Traffico Roma del 20-12-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 dicembre 2020) Luceverdementre avanti dalla redazione Buonaseraancora sostenuto sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo codeina carreggiata esterna tra le uscite a.p.e. casi si tratta di un incidente di lieve entità o ci sono cose sulla diramazionesud da Torrenova al raccordo sulla-fiumicino ci sono ancora cosa a partire dall’uscita Magliana Trastevere per una riduzione di carreggiata in corrispondenza del viadotto della Magliana in direzione dell’EUR migliorata la situazione lungo viale del Muro Torto è interessato Da incolonnamenti a partire da Porta Pinciana in direzione di piazzale Flaminio a causa di un incidente assicurazione rapidamente normalizzando e ci sono poi Code in viale Gabriele D’Annunzio in via Cola di Rienzo incidente in via Trionfale in prossimità di via Pier Paolo ...