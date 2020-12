Silvia Toffanin si commuove ascoltando Ema Stokholma: “Mia madre mi ha portato su un ponte per farmi suicidare” (Di domenica 20 dicembre 2020) Silvia Toffanin si commuove, e così anche, c’è da scommetterci, il vasto pubblico a casa. Durante la puntata di Verissimo di ieri 19 dicembre è stata ospite Ema Stokholma, dj, volto Rai e importante spalla sanremese con le sue incursioni da RaiRadio2. “Da quando avevo quattro anni – ha raccontato – ho conosciuto la violenza fisica. Mia madre mi picchiava e mi diceva cose terribili. Cominciava sempre con una doccia fredda, mi metteva nella vasca vestita. Mi colpiva con il pomo della doccia e alcune volte mi teneva con la testa sotto l’acqua. Mia madre mi ha portato su un ponte e mi ha spronato a buttarmi di sotto, poi è passato il libraio e abbiamo fatto finta di niente”. Parole che lasciano senza fiato, che tolgono ogni voglia di commentare. Non serve. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020)si, e così anche, c’è da scommetterci, il vasto pubblico a casa. Durante la puntata di Verissimo di ieri 19 dicembre è stata ospite Ema, dj, volto Rai e importante spalla sanremese con le sue incursioni da RaiRadio2. “Da quando avevo quattro anni – ha raccontato – ho conosciuto la violenza fisica. Miami picchiava e mi diceva cose terribili. Cominciava sempre con una doccia fredda, mi metteva nella vasca vestita. Mi colpiva con il pomo della doccia e alcune volte mi teneva con la testa sotto l’acqua. Miami hasu une mi ha spronato a buttarmi di sotto, poi è passato il libraio e abbiamo fatto finta di niente”. Parole che lasciano senza fiato, che tolgono ogni voglia di commentare. Non serve. ...

